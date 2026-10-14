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SLI-Kursverlauf 14.10.2026 12:27:16

SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus

SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus

Der SLI verbucht heute Zuwächse.

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,92 Prozent fester bei 2 264,13 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,023 Prozent auf 2 244,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 243,49 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 243,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 264,20 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 1,61 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, stand der SLI bei 2 224,12 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 2 286,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 017,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 2,33 Prozent auf 579,60 CHF), Sika (+ 2,32 Prozent auf 180,60 CHF), Alcon (+ 2,02 Prozent auf 53,48 CHF), Amrize (+ 1,89 Prozent auf 30,65 CHF) und Partners Group (+ 1,86 Prozent auf 612,80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-0,78 Prozent auf 146,10 CHF), VAT (-0,53 Prozent auf 642,80 CHF), Helvetia Baloise (-0,10 Prozent auf 205,40 CHF), UBS (+ 0,15 Prozent auf 40,15 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,26 Prozent auf 231,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 615 485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,024 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,56 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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