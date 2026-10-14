Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI-Kursverlauf
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14.10.2026 12:27:16
SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus
Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,92 Prozent fester bei 2 264,13 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,023 Prozent auf 2 244,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 243,49 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 243,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 264,20 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 1,61 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, stand der SLI bei 2 224,12 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 2 286,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 017,92 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 2,33 Prozent auf 579,60 CHF), Sika (+ 2,32 Prozent auf 180,60 CHF), Alcon (+ 2,02 Prozent auf 53,48 CHF), Amrize (+ 1,89 Prozent auf 30,65 CHF) und Partners Group (+ 1,86 Prozent auf 612,80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-0,78 Prozent auf 146,10 CHF), VAT (-0,53 Prozent auf 642,80 CHF), Helvetia Baloise (-0,10 Prozent auf 205,40 CHF), UBS (+ 0,15 Prozent auf 40,15 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,26 Prozent auf 231,20 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 615 485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,024 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,56 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|57,04
|1,46%
|Amrize
|32,32
|-0,74%
|Helvetia Baloise Holding AG
|220,40
|-0,27%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|243,20
|-1,86%
|Lonza AG (N)
|622,60
|2,40%
|Partners Group AG
|638,60
|-1,27%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|396,07
|2,50%
|Sika AG
|189,85
|0,05%
|Swiss Re AG
|157,75
|0,13%
|UBS
|42,13
|-1,61%
|VAT
|677,80
|-2,56%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 268,35
|1,11%
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