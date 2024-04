SLI-Handel aktuell: SLI zum Start im Seitwärtstrend

Am Dienstag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,00 Prozent fester bei 1 923,91 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,106 Prozent auf 1 925,95 Punkte an der Kurstafel, nach 1 923,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 923,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 923,91 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Wert von 1 875,72 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 776,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 755,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,10 Prozent. Bei 1 936,63 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 2,20 Prozent auf 1,07 CHF), VAT (+ 2,08 Prozent auf 477,00 CHF), UBS (+ 1,23 Prozent auf 28,08 CHF), Lonza (+ 0,96 Prozent auf 545,40 CHF) und Julius Bär (+ 0,77 Prozent auf 52,48 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swisscom (-4,79 Prozent auf 525,00 CHF), SGS SA (-3,70 Prozent auf 84,26 CHF), Novartis (-0,95 Prozent auf 86,54 CHF), Sonova (-0,77 Prozent auf 259,10 CHF) und Partners Group (-0,74 Prozent auf 1 278,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 297 844 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 257,495 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

