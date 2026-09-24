Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
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24.09.2026 11:46:00
Smart-Home: Schneider Electric übernimmt Shelly Group
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Der französische Konzern Schneider Electric übernimmt den Smart-Home-Hersteller Shelly für rund 1,2 Milliarden Euro. Die Gründer unterstützen den Deal.
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Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
|58,00
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|Schneider Electric S.A.
|293,05
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|Shelly
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