SMI aktuell: SMI am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,61 Prozent höher bei 10 847,71 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,191 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,264 Prozent fester bei 10 810,69 Punkten, nach 10 782,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 860,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 794,00 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 10 348,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, wies der SMI 10 875,68 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, stand der SMI noch bei 11 074,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gab der Index bereits um 1,19 Prozent nach. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 2,08 Prozent auf 64,90 CHF), Novartis (+ 1,49 Prozent auf 86,34 CHF), Geberit (+ 1,46 Prozent auf 485,50 CHF), Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 1 131,50 CHF) und Logitech (+ 1,14 Prozent auf 76,38 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-0,70 Prozent auf 3 251,00 CHF), Roche (-0,21 Prozent auf 237,10 CHF), Zurich Insurance (-0,16 Prozent auf 432,40 CHF), Lonza (-0,14 Prozent auf 352,30 CHF) und Swisscom (+ 0,12 Prozent auf 511,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 217 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 263,665 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,73 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at