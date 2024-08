SMI aktuell: SMI legt am Nachmittag zu

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Freitag springt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,21 Prozent auf 11 851,84 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 1,395 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,084 Prozent höher bei 11 837,34 Punkten, nach 11 827,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 832,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 925,71 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,90 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 09.07.2024, bei 12 037,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2024, wies der SMI einen Wert von 11 602,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, wurde der SMI mit 11 081,54 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 6,10 Prozent zu Buche. Bei 12 434,03 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 1,01 Prozent auf 74,36 CHF), Alcon (+ 0,80 Prozent auf 80,32 CHF), Swisscom (+ 0,77 Prozent auf 525,00 CHF), Givaudan (+ 0,68 Prozent auf 4 171,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 462,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Lonza (-1,11 Prozent auf 552,00 CHF), Nestlé (-0,07 Prozent auf 89,08 CHF), Sonova (-0,04 Prozent auf 282,10 CHF), Roche (+ 0,00 Prozent auf 275,60 CHF) und Sika (+ 0,00 Prozent auf 247,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 011 085 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 242,524 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at