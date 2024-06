SMI aktuell: SMI zeigt sich mittags schwächer

Das macht der SMI am ersten Tag der Woche.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,55 Prozent tiefer bei 11 977,87 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,407 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 12 043,38 Punkte an der Kurstafel, nach 12 044,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 068,23 Punkte, das Tagestief hingegen 11 977,87 Zähler.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI stand noch vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 12 037,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 676,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, stand der SMI bei 11 386,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 1,30 Prozent auf 27,27 CHF), Swiss Life (+ 0,70 Prozent auf 636,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,50 Prozent auf 50,14 CHF), Zurich Insurance (+ 0,32 Prozent auf 472,90 CHF) und Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 4 307,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-1,56 Prozent auf 141,60 CHF), Novartis (-1,53 Prozent auf 93,56 CHF), Roche (-1,37 Prozent auf 244,20 CHF), Sika (-0,94 Prozent auf 253,50 CHF) und Lonza (-0,92 Prozent auf 475,90 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 876 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,030 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,90 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at