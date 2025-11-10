Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnendes Givaudan-Investment? 10.11.2025 10:03:57

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Givaudan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Givaudan-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 809,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,553 Givaudan-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.11.2025 1 854,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 354,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85,41 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Givaudan einen Börsenwert von 30,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten