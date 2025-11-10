SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Givaudan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Givaudan-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 809,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,553 Givaudan-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.11.2025 1 854,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 354,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 85,41 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Givaudan einen Börsenwert von 30,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at