SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Nestlé-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Nestlé-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Nestlé-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 98,57 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,145 Nestlé-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 932,64 CHF, da sich der Wert einer Nestlé-Aktie am 05.03.2024 auf 91,93 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,74 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nestlé einen Börsenwert von 241,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at