SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Swiss Life-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Life-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 232,74 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,297 Swiss Life-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 879,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 779,33 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 277,93 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Life belief sich zuletzt auf 24,77 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Swiss Life-Anteils fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Swiss Life-Anteils bei 56,10 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
