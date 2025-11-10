UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Lohnender UBS-Einstieg?
|
10.11.2025 10:03:57
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen
Die UBS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,89 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die UBS-Aktie investierten, hätten nun 59,207 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 30,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 796,92 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 79,69 Prozent.
UBS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 94,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Simon Zenger / Shutterstock.com
