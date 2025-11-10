Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Zum Handelsschluss stieg der SMI im SIX-Handel um 1,36 Prozent auf 12 465,39 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,417 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,782 Prozent fester bei 12 394,56 Punkten, nach 12 298,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 358,25 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 476,79 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, betrug der SMI-Kurs 12 481,41 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 866,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der SMI auf 11 797,72 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 7,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 199,05 Punkten. 10 699,66 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Roche (+ 3,91 Prozent auf 278,90 CHF), Logitech (+ 2,78 Prozent auf 97,58 CHF), Richemont (+ 2,03 Prozent auf 158,10 CHF), Swiss Re (+ 1,90 Prozent auf 149,95 CHF) und UBS (+ 1,61 Prozent auf 30,84 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Swisscom (-0,58 Prozent auf 599,50 CHF), Sika (+ 0,03 Prozent auf 152,25 CHF), Sonova (+ 0,05 Prozent auf 211,40 CHF), Swiss Life (+ 0,16 Prozent auf 874,80 CHF) und Novartis (+ 0,20 Prozent auf 102,20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 311 174 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,252 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,01 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

