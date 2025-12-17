Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Investmentbeispiel
|
17.12.2025 10:03:57
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag 202,60 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,494 Kühne + Nagel International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (176,10 CHF), wäre die Investition nun 86,92 CHF wert. Mit einer Performance von -13,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Kühne + Nagel International wurde am Markt mit 20,92 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)mehr Nachrichten
|
17:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:59
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
15.12.25
|SIX-Handel: So bewegt sich der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
15.12.25