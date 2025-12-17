SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kühne + Nagel International-Anteile an diesem Tag 202,60 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,494 Kühne + Nagel International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (176,10 CHF), wäre die Investition nun 86,92 CHF wert. Mit einer Performance von -13,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Kühne + Nagel International wurde am Markt mit 20,92 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at