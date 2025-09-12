SMI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Sonova-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Sonova-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 217,70 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,459 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 240,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 110,47 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,47 Prozent zugenommen.

Sonova erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at