|Sonova-Investition
|
12.09.2025 10:04:07
SMI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor 5 Jahren abgeworfen
Sonova-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 217,70 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,459 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 240,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 110,47 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,47 Prozent zugenommen.
Sonova erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sonova Holding AG
Nachrichten zu Sonova AGmehr Nachrichten
|
11.09.25
|Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
10.09.25
|Anleger in Zürich warten auf Impulse: SLI am Mittag ohne Schwung (finanzen.at)
|
10.09.25
|Mittwochshandel in Zürich: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
10.09.25
|Zuversicht in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
09.09.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
09.09.25