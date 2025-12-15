Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Alcon-Performance im Blick
|
15.12.2025 10:04:02
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alcon von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.12.2020 wurde die Alcon-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Alcon-Aktie bei 57,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Alcon-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,751 Alcon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,46 CHF, da sich der Wert eines Alcon-Papiers am 12.12.2025 auf 62,50 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 9,46 Prozent gleich.
Alcon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,94 Mrd. CHF. Am 09.04.2019 wurden Alcon-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Alcon-Papiers bei 55,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
