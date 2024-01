SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Givaudan eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Givaudan-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Givaudan-Aktie an diesem Tag 1 279,00 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,819 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Givaudan-Papiers auf 3 334,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 067,24 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 26 067,24 CHF, was einer positiven Performance von 160,67 Prozent entspricht.

Alle Givaudan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at