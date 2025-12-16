Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Holcim-Performance
|
16.12.2025 10:03:58
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Holcim-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 16.12.2024 wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Holcim-Papiers betrug an diesem Tag 45,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,977 Holcim-Aktien im Depot. Die gehaltenen Holcim-Papiere wären am 15.12.2025 1 669,39 CHF wert, da der Schlussstand 75,96 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +66,94 Prozent.
Der Marktwert von Holcim betrug jüngst 40,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Holcim
