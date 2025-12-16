Holcim Aktie

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Holcim-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Holcim-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 16.12.2024 wurden Holcim-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Holcim-Papiers betrug an diesem Tag 45,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,977 Holcim-Aktien im Depot. Die gehaltenen Holcim-Papiere wären am 15.12.2025 1 669,39 CHF wert, da der Schlussstand 75,96 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +66,94 Prozent.

Der Marktwert von Holcim betrug jüngst 40,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

