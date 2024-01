SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sika von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 26.01.2019 wurde die Sika-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 133,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,747 Sika-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sika-Papiers auf 237,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,58 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 177,58 CHF entspricht einer Performance von +77,58 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sika einen Börsenwert von 37,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

