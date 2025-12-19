SMI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Sonova-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Sonova-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Sonova-Papier bei 292,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,153 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.12.2025 auf 206,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 052,60 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 29,47 Prozent verkleinert.

Sonova wurde am Markt mit 12,28 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at