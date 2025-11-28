SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Swiss Life-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 255,22 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swiss Life-Papier investiert hätte, hätte er nun 39,183 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.11.2025 34 496,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 880,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 244,96 Prozent gesteigert.

Am Markt war Swiss Life jüngst 24,63 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Swiss Life-Anteile an der Börse SWX war der 20.10.2000. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers belief sich damals auf 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at