Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Swisscom-Investment
|
03.12.2025 10:04:23
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Swisscom-Aktie bei 508,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,666 Swisscom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 568,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 170,11 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11,70 Prozent.
Swisscom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swisscom AGmehr Nachrichten
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Zürich in Grün: SMI steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.12.25
|Zuversicht in Zürich: SMI am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Zürich: mittags Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Zürich: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
|
02.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.12.25
|SIX-Handel: SMI beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|SLI aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)