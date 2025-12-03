XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Swisscom-Investment 03.12.2025 10:04:23

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Swisscom gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Swisscom-Aktie bei 508,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,666 Swisscom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 568,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 170,11 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11,70 Prozent.

Swisscom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

