SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Swisscom gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Swisscom-Aktie bei 508,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,666 Swisscom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 568,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 170,11 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11,70 Prozent.

Swisscom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at