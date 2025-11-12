Swisscom Aktie

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

Performance unter der Lupe 12.11.2025 10:03:49

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Swisscom-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Swisscom-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Swisscom-Aktie letztlich bei 488,10 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swisscom-Aktie investiert, befänden sich nun 20,488 Swisscom-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 302,81 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 11.11.2025 auf 600,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,03 Prozent gesteigert.

Swisscom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

