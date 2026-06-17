SPI aktuell: So performt der SPI mittags

Am Mittwoch wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Mittwoch springt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,32 Prozent auf 19 470,12 Punkte an. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,422 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,207 Prozent auf 19 368,36 Punkte an der Kurstafel, nach 19 408,53 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 368,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 470,12 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,257 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der SPI bei 18 681,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, betrug der SPI-Kurs 18 041,64 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, lag der SPI bei 16 606,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,73 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 554,73 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Straumann (+ 10,74 Prozent auf 103,30 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,80 Prozent auf 0,05 CHF), DocMorris (+ 6,75 Prozent auf 8,54 CHF), Xlife Sciences (+ 5,42 Prozent auf 25,30 CHF) und Curatis (+ 3,83 Prozent auf 24,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil MindMaze Therapeutics (-10,55 Prozent auf 0,23 CHF), Adval Tech (-8,51 Prozent auf 43,00 CHF), EvoNext (-6,94 Prozent auf 1,61 CHF), Carlo Gavazzi (-5,30 Prozent auf 143,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-5,05 Prozent auf 19,18 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 428 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 286,499 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at