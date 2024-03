SPI aktuell: SPI am Freitagmittag in Grün

Am Freitag steigt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,33 Prozent auf 14 907,47 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,954 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,373 Prozent auf 14 913,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14 857,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 881,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 934,49 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,480 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, wies der SPI einen Wert von 14 650,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 261,77 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, notierte der SPI bei 14 265,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 005,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17,84 Prozent auf 10,90 CHF), Clariant (+ 4,39 Prozent auf 11,42 CHF), Kinarus (+ 4,17 Prozent auf 0,01 CHF), Meyer Burger (+ 3,92 Prozent auf 0,07 CHF) und Edisun Power Europe (+ 2,46 Prozent auf 104,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Arundel (-21,05 Prozent auf 0,15 CHF), Kühne + Nagel International (-13,04 Prozent auf 258,80 CHF), Idorsia (-10,39 Prozent auf 2,00 CHF), Spexis (-10,30 Prozent auf 0,15 CHF) und Relief Therapeutics (-7,24 Prozent auf 1,41 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 13 772 675 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,498 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,99 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

