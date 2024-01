SPI aktuell: SPI-Anleger greifen zum Start zu

Am Morgen geht es für den SPI erneut nach oben.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 14 692,99 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,948 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,079 Prozent stärker bei 14 693,52 Punkten, nach 14 681,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 14 692,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 703,99 Zähler.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bewegte sich der SPI bei 14 581,43 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 23.10.2023, bei 13 551,30 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, bei 14 650,37 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,845 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 743,38 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 12,73 Prozent auf 0,62 CHF), Kudelski (+ 3,93 Prozent auf 1,19 CHF), OC Oerlikon (+ 3,71 Prozent auf 3,69 CHF), Bellevue (+ 3,39 Prozent auf 22,85 CHF) und Addex Therapeutics (+ 2,94 Prozent auf 0,06 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen SHL Telemedicine (-9,84 Prozent auf 5,50 CHF), GAM (-3,63 Prozent auf 0,39 CHF), Logitech (-3,24 Prozent auf 80,14 CHF), Swatch (I) (-3,10 Prozent auf 206,30 CHF) und Swatch (N) (-2,82 Prozent auf 39,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 676 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 266,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die MCH-Aktie mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

