SPI aktuell: SPI steigt

Mit dem SPI geht es aktuell aufwärts.

Am Mittwoch springt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 19 466,95 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,422 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,207 Prozent schwächer bei 19 368,36 Punkten, nach 19 408,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 519,36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 368,36 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,273 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 681,02 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 18 041,64 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Stand von 16 606,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,71 Prozent. Bei 19 554,73 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Straumann (+ 11,28 Prozent auf 103,80 CHF), DocMorris (+ 5,94 Prozent auf 8,48 CHF), Varia US Properties (+ 5,47) Prozent auf 13,50 CHF), Comet (+ 5,24 Prozent auf 409,80 CHF) und Cicor Technologies (+ 4,98 Prozent auf 135,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Adval Tech (-8,51 Prozent auf 43,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,84 Prozent auf 0,24 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,79 Prozent auf 19,03 CHF), Carlo Gavazzi (-5,30 Prozent auf 143,00 CHF) und EvoNext (-4,91 Prozent auf 1,65 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 238 284 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,499 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at