SPI-Handel aktuell: So performt der SPI aktuell

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent höher bei 15 715,97 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,938 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,384 Prozent auf 15 649,86 Punkte an der Kurstafel, nach 15 710,12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 15 731,29 Punkte, das Tagestief hingegen 15 633,42 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 051,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.02.2024, lag der SPI noch bei 14 683,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, einen Wert von 15 247,41 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,87 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 731,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 11,89 Prozent auf 160,00 CHF), Gurit (+ 8,66 Prozent auf 61,50 CHF), Alcon (+ 7,43 Prozent auf 79,86 CHF), Leonteq (+ 6,59 Prozent auf 27,50 CHF) und Sonova (+ 6,43 Prozent auf 284,90 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen AIRESIS (-7,84 Prozent auf 0,47 CHF), GAM (-6,16 Prozent auf 0,27 CHF), Kudelski (-5,33 Prozent auf 1,42 CHF), Addex Therapeutics (-5,15 Prozent auf 0,07 CHF) und ASMALLWORLD (-3,90 Prozent auf 1,48 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 49 495 184 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 248,209 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at