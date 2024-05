SPI-Handel aktuell: SPI gibt am Nachmittag nach

Der SPI bewegt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 15 015,89 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,869 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,233 Prozent höher bei 15 101,82 Punkten in den Handel, nach 15 066,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 113,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 006,37 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,978 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 267,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, notierte der SPI bei 14 676,63 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, bei 15 049,73 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,06 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit HOCHDORF (+ 135,00 Prozent auf 11,75 CHF), Idorsia (+ 13,15 Prozent auf 2,05 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,82) Prozent auf 9,40 CHF), Peach Property Group (+ 5,83 Prozent auf 9,99 CHF) und EFG International (+ 5,81 Prozent auf 11,30 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Curatis (-16,06 Prozent auf 10,91 CHF), ObsEva (-15,63 Prozent auf 0,01 CHF), Arundel (-13,25 Prozent auf 0,13 CHF), Evolva (-10,69 Prozent auf 0,90 CHF) und CI Com SA (-9,92 Prozent auf 1,18 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 126 305 080 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,079 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at