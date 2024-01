SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der SPI bewegt sich am Donnerstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 14 552,83 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,959 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,363 Prozent auf 14 536,76 Punkte an der Kurstafel, nach 14 589,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 554,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 536,76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,458 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 14 581,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 13 624,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wies der SPI einen Stand von 14 624,27 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gab der Index bereits um 0,117 Prozent nach. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 14 743,38 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 6,67 Prozent auf 0,06 CHF), Givaudan (+ 4,97 Prozent auf 3 482,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,13 Prozent auf 1,65 CHF), Meyer Burger (+ 2,84 Prozent auf 0,13 CHF) und Arbonia (+ 1,23 Prozent auf 9,90 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Spexis (-13,31 Prozent auf 0,24 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,06 Prozent auf 0,50 CHF), Emmi (-3,77 Prozent auf 919,00 CHF), Kudelski (-2,98 Prozent auf 1,14 CHF) und Evolva (-2,03 Prozent auf 0,68 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 917 659 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 264,238 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2024 hat die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

