WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

Profitables ams-OSRAM-Investment? 14.11.2025 10:03:43

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ams-OSRAM-Anteile bei 125,81 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 79,483 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 10,41 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 827,42 CHF wert. Damit wäre die Investition 91,73 Prozent weniger wert.

Am Markt war ams-OSRAM jüngst 1,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

