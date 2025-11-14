ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Profitables ams-OSRAM-Investment?
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ams-OSRAM-Anteile bei 125,81 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 79,483 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 10,41 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 827,42 CHF wert. Damit wäre die Investition 91,73 Prozent weniger wert.
Am Markt war ams-OSRAM jüngst 1,04 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SLI am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
10:03