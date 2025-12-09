SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bellevue-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bellevue-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bellevue-Anteile betrug an diesem Tag 29,30 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 341,297 Bellevue-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 276,45 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Papiers am 08.12.2025 auf 9,60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 67,24 Prozent.

Insgesamt war Bellevue zuletzt 125,77 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at