Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bellevue-Performance 09.12.2025 10:03:51

SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bellevue-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bellevue-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bellevue-Anteile betrug an diesem Tag 29,30 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 341,297 Bellevue-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 276,45 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Papiers am 08.12.2025 auf 9,60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 67,24 Prozent.

Insgesamt war Bellevue zuletzt 125,77 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bellevue AGmehr Nachrichten