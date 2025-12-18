SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Flughafen Zürich-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Flughafen Zürich-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 216,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,630 Flughafen Zürich-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 129,63 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 17.12.2025 auf 244,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 12,96 Prozent.

Flughafen Zürich wurde am Markt mit 7,47 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at