SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel hätte eine Investition in Julius Bär von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Julius Bär-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Julius Bär-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Julius Bär-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,622 Julius Bär-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (59,12 CHF), wäre das Investment nun 1 100,93 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,09 Prozent erhöht.

Julius Bär wurde am Markt mit 11,91 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at