Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
28.11.2025 10:03:43
SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Komax-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Komax-Papier letztlich bei 180,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,556 Komax-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.11.2025 348,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 62,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,17 Prozent verringert.
Komax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 321,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
