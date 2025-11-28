Komax Aktie

Komax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 28.11.2025 10:03:43

SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Komax-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Komax-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Komax-Papier letztlich bei 180,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,556 Komax-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.11.2025 348,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 62,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,17 Prozent verringert.

Komax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 321,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Komax AGmehr Nachrichten