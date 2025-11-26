Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Performance im Blick
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Medartis-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Medartis-Aktie an diesem Tag 51,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medartis-Aktie investiert, befänden sich nun 196,078 Medartis-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (79,40 CHF), wäre die Investition nun 15 568,63 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 15 568,63 CHF, was einer positiven Performance von 55,69 Prozent entspricht.
Der Medartis-Wert an der Börse wurde auf 984,99 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
