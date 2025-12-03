Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Medartis-Anlage im Blick
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Medartis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Medartis-Papier 89,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,117 Medartis-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 86,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,76 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,24 Prozent eingebüßt.
Medartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,05 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medartis Holding AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI aktuell: SPI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.25
|Medartis appoints Peter Hackel as new Chief Financial Officer (EQS Group)
|
24.11.25
|Medartis ernennt Peter Hackel zum neuen Finanzchef (EQS Group)
|
19.11.25
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medartis von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)