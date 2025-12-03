XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Medartis Aktie

Medartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Medartis-Anlage im Blick 03.12.2025 10:04:23

SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Medartis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Medartis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Medartis-Papier 89,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,117 Medartis-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 86,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,76 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,24 Prozent eingebüßt.

Medartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,05 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medartis Holding AGmehr Nachrichten