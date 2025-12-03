SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Medartis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Medartis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Medartis-Papier 89,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,117 Medartis-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 86,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,76 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,24 Prozent eingebüßt.

Medartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,05 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at