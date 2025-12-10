Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Performance im Blick
|
10.12.2025 10:04:06
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Sulzer-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Sulzer-Anteile bei 72,75 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 137,457 Sulzer-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.12.2025 19 491,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +94,91 Prozent.
Sulzer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,81 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!