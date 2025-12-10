SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sulzer-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sulzer-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Sulzer-Anteile bei 72,75 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 137,457 Sulzer-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.12.2025 19 491,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +94,91 Prozent.

Sulzer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,81 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at