Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Lohnende Sulzer-Investition?
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr abgeworfen
Das Sulzer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 134,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,452 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 043,22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,32 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Sulzer eine Marktkapitalisierung von 4,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.11.25
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Sulzer-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.10.25
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)