SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sulzer-Aktien gewesen.

Das Sulzer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 134,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,452 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 043,22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,32 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Sulzer eine Marktkapitalisierung von 4,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at