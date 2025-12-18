Villars Aktie

WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

Rentables Villars SA-Investment? 18.12.2025 10:03:28

SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Villars SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Villars SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Villars SA-Papier an diesem Tag bei 470,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,213 Villars SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (570,00 CHF), wäre das Investment nun 121,28 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,28 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Villars SA belief sich zuletzt auf 60,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

