SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Warteck Invest-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 15.08.2022 wurden Warteck Invest-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Warteck Invest-Aktie bei 2 220,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,450 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 900,90 CHF, da sich der Wert einer Warteck Invest-Aktie am 14.08.2025 auf 2 000,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 9,91 Prozent.

Der Börsenwert von Warteck Invest belief sich zuletzt auf 618,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at