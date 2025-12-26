Xlife Sciences Aktie

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

Frühes Investment 26.12.2025 10:03:34

SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Xlife Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Xlife Sciences-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Xlife Sciences-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Xlife Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,760 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 937,98 CHF, da sich der Wert eines Xlife Sciences-Anteils am 23.12.2025 auf 24,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,20 Prozent.

Xlife Sciences war somit zuletzt am Markt 139,61 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

