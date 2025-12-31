Update zu den laufenden Transaktionen mit dem Pharmaunternehmen Grupo Landsteiner und dem NASDAQ-Listing der VERAXA Biotech AG

Zürich, 31. Dezember 2025 - Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gibt zum Ende des Jahres 2025 ein Update zu den wichtigsten laufenden Transaktionen.

Grupo Landsteiner

Die Xlife Sciences AG gibt heute nach Abschluss der internen Informationsprozesse die zwölf Projektgesellschaften bekannt, die mit Grupo Landsteiner verpartnert werden. Die Transaktion schafft ein Unternehmen mit skalierbarer Struktur, welches ein innovatives Portfolio mit industrieller Kompetenz vereint und die Entwicklung sowie Verpartnerung der Projekte beschleunigt.

Im Rahmen der Transaktion werden die Technologie-Plattformen Inventum Genetics GmbH und inflamed pharma GmbH, die Biotechnologie- und Therapiegesellschaften alytas therapeutics GmbH, Baliopharm AG, Lysatpharma GmbH und Firstgene Life Sciences GmbH, die Medizintechnikunternehmen Axenoll Life Sciences AG, novaxomx GmbH, saniva diagnostics GmbH, x-kidney diagnostics GmbH und x-nuclear diagnostics GmbH sowie die auf künstliche Intelligenz spezialisierte FUSE-AI AG verpartnert.

Die Xlife Sciences AG und die Grupo Landsteiner arbeiten derzeit gemeinsam an der Ausgestaltung der gesellschaftsrechtlichen Struktur der noch zu gründenden US-Gesellschaft. Gleichzeitig werden die notwendigen buchhalterischen, organisatorischen und regulatorischen Voraussetzungen geschaffen, um die Gesellschaft planmässig im Jahr 2026 an der Nasdaq zu listen.

Für die involvierten Projektgesellschaften ergeben sich aus dieser Transaktion keine operativen Veränderungen. Alle Beteiligten freuen sich auf die zusätzliche Expertise, industrielle Erfahrung und internationale Reichweite, die durch Grupo Landsteiner in die jeweiligen Projektgesellschaften eingebracht werden.

VERAXA Biotech AG

Die VERAXA Biotech AG hat sämtliche offenen Punkte mit dem Handelsregister sowie den Auditoren erfolgreich geklärt. Der Versand der Einladungen zur außerordentlichen Generalversammlung ist für Januar 2026 vorgesehen. In der Zwischenzeit blickt das Team der VERAXA mit Vorfreude auf einen gut gefüllten Terminkalender im Rahmen der JP Morgan Health Care Conference in San Francisco.

Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentiert: «Beide Transaktionen sind für die Xlife Sciences AG ein enormer Meilenstein. Das gesamte Team arbeitet mit Hochdruck an der schnellstmöglichen Umsetzung. Wir freuen uns auf 2026 und bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen unserer Aktionäre, Partner und Kollegen.»

Finanzkalender

Geschäftsbericht 2025 28. April 2026

Generalversammlung 2026 26. Juni 2026

Halbjahresbericht 2026 24. September 2026

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch