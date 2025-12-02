Zehnde a Aktie

Frühes Investment 02.12.2025 10:03:57

SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Zehnder A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Zehnder A-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,049 Zehnder A-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143,24 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 01.12.2025 auf 69,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,24 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zehnder A eine Börsenbewertung in Höhe von 772,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

