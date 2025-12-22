Adecco Aktie

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

Profitable Adecco SA-Anlage? 22.12.2025 10:04:06

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adecco SA-Investment von vor einem Jahr verdient

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adecco SA-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Adecco SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Adecco SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Adecco SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,92 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,620 Adecco SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 023,72 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 19.12.2025 auf 22,44 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,37 Prozent vermehrt.

Der Adecco SA-Wert an der Börse wurde auf 3,76 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

