SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adecco SA von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Adecco SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 01.04.2019 wurden Adecco SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,06 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 184,980 Adecco SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 596,37 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Papiers am 28.03.2024 auf 35,66 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,04 Prozent abgenommen.

Alle Adecco SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at