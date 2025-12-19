HIAG Immobilien Aktie

HIAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
HIAG Immobilien-Investition im Blick 19.12.2025 10:03:56

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das HIAG Immobilien-Papier letztlich bei 105,00 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,524 HIAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.12.2025 1 087,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 114,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 8,76 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HIAG Immobilien AGmehr Nachrichten