HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Investition im Blick
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das HIAG Immobilien-Papier letztlich bei 105,00 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,524 HIAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.12.2025 1 087,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 114,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 8,76 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!