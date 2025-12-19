HIAG veräussert Areale und Liegenschaften im Rahmen der geschärften Unternehmensstrategie und gewinnt die Schweizerische Post als neue Mieterin in Winterthur

Basel, 19. Dezember 2025 – Im zweiten Halbjahr 2025 hat HIAG vier Areale in Birsfelden, Diesbach, Ermatingen und Yverdon-les-Bains sowie einzelne Liegenschaften im Aathal und in Kleindöttingen aus dem Entwicklungs- und Bestandsportfolio veräussert. Die Verkaufspreise liegen insgesamt bei rund CHF 83 Mio. und damit mehr als 20% über dem letzten Schätzwert per Halbjahr 2025. Weiter erfolgt zu Beginn des kommenden Jahres 2026 der Verkauf des Areals in St. Maurice und einer kleinen Liegenschaft im Aathal mit einem Verkaufsvolumen von rund CHF 4 Mio. Der Erfolg dieser Transaktionen von rund CHF 2 Mio. wird in der nächsten Berichtsperiode erfasst.

Alle Verkäufe stehen im Einklang mit der im August kommunizierten Strategieschärfung der HIAG, die eine fokussierte Weiterentwicklung und Wertsteigerung des Portfolios an strategisch relevanten Standorten vorsieht. Der Verkauf von ausgewählten Liegenschaften generiert im Sinne des bewährten Capital Recyclings massgebliche Mittel, die für Zukäufe von Geschäftsliegenschaften wie auch für die Realisierung renditestarker Entwicklungsprojekte verwendet werden.

«Die getätigten und bereits geplanten Verkäufe von Entwicklungs- und Bestandsliegenschaften unterstreichen die konsequente Umsetzung der Strategie von HIAG und belegen erneut unsere hohe Transaktionskompetenz, wie die deutlich über den Schätzwerten liegenden Verkaufspreise zeigen.» hält Marco Feusi, CEO von HIAG, fest.

Schweizerische Post wird neue Mieterin im «Fahrwerk» in Winterthur

Zusätzlich zu den erfolgreichen Veräusserungen stärkt HIAG ihr Vermietungsgeschäft an strategisch relevanten Standorten: Im befahrbaren Gewerbehaus «Fahrwerk» in Winterthur konnte die Schweizerische Post als neue Mieterin für mindestens 10 Jahre gewonnen werden. Sie wird ab Frühling 2026 eine Fläche von rund 3’000 m² im Erdgeschoss beziehen. Die Post nutzt die Flächen künftig für operative Zwecke im Bereich Logistik und Zustellung. Das «Fahrwerk» mit seiner guten Erschliessung, der direkten Befahrbarkeit der Mietflächen sowie der flexiblen Nutzungseinteilung bietet dafür optimale Voraussetzungen. Der Mietvertragsabschluss mit der Schweizerischen Post ist ein wichtiger Schritt in der erfolgreichen Entwicklung und langfristigen Vermietung des Gewerbehauses.