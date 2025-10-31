Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Julius Bär-Investition 31.10.2025 10:04:19

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Julius Bär-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Julius Bär-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 49,12 CHF wert. Bei einem Julius Bär-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 203,583 Julius Bär-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 997,56 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 30.10.2025 auf 54,02 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,98 Prozent zugenommen.

Julius Bär erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages

Nachrichten zu Julius Bärmehr Nachrichten