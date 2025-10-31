SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Julius Bär-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 49,12 CHF wert. Bei einem Julius Bär-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 203,583 Julius Bär-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 997,56 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 30.10.2025 auf 54,02 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,98 Prozent zugenommen.

Julius Bär erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at