Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Langfristige Performance
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Julius Bär-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Julius Bär-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,92 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,003 Julius Bär-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,04 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 18.12.2025 auf 61,92 CHF belief. Mit einer Performance von +24,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Julius Bär einen Börsenwert von 12,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
