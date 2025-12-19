Julius Bär Aktie

Langfristige Performance 19.12.2025 10:03:56

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Julius Bär-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Julius Bär-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Julius Bär-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,92 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,003 Julius Bär-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,04 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 18.12.2025 auf 61,92 CHF belief. Mit einer Performance von +24,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Julius Bär einen Börsenwert von 12,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

