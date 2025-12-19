Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Performance im Blick
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kudelski-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,36 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Kudelski-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 423,729 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.12.2025 542,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,28 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 45,76 Prozent verkleinert.
Kudelski war somit zuletzt am Markt 69,07 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)mehr Nachrichten
|
19.12.25
|SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI aktuell: SPI mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
12.12.25
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Zürich: SPI in Rot (finanzen.at)
|
05.12.25
|SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)