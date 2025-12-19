Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 19.12.2025 10:03:56

SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kudelski-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kudelski-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,36 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Kudelski-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 423,729 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.12.2025 542,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,28 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 45,76 Prozent verkleinert.

Kudelski war somit zuletzt am Markt 69,07 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)mehr Nachrichten