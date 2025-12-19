SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kudelski-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kudelski-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,36 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Kudelski-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 423,729 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.12.2025 542,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,28 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 45,76 Prozent verkleinert.

Kudelski war somit zuletzt am Markt 69,07 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

