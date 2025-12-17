SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leclanche (Leclanché SA)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Leclanche (Leclanché SA)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,52 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 19 230,769 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 0,14 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 711,54 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 72,88 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Leclanche (Leclanché SA) belief sich jüngst auf 165,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at